Secondo ciclo di seminari “Protezione Civile e rischi Naturali” della Sabazia ad Anguillara • Terzo Binario News

L’ODV Gruppo Volontari di Protezione Civile e controllo Ambientale “Sabazia” organizza il Secondo Ciclo di Seminari su Rischi Naturali e Protezione Civile.

Forte del successo del primo ciclo di seminari dello scorso anno, l’Associazione lancia un secondo ciclo di incontri informativi. Questi eventi, volti a sensibilizzare la popolazione sui rischi naturali e sul ruolo cruciale della protezione civile, si terranno il 18 e 25 gennaio ed il 1° febbraio presso l’Ex Consorzio vicino alla stazione di Anguillara Sabazia.

I seminari, che si terranno dalle 16:00 in poi, vedranno la partecipazione di esperti che approfondiranno temi come l’attività sismica storica e attuale, la nuova cartografia geo tematica dell’area Sabatina e l’impatto dei cambiamenti climatici sui rischi idrogeologici. Le presentazioni, pensate per essere accessibili ad un pubblico non specializzato, saranno integrate da testimonianze dirette di volontari che hanno partecipato a diverse operazioni di emergenza.

Un Focus sui Rischi Locali e la Preparazione. I seminari fanno parte di un più ampio sforzo per informare la comunità locale sui potenziali rischi del territorio e sull’importanza di essere preparati. Gli esperti approfondiranno temi come:

• Terremoti storici e attuali: il 18 gennaio il Prof. Massimo Mattei dell’Università Roma Tre discuterà dei terremoti più significativi avvenuti in Italia e nel Lazio, esaminando l’evoluzione della ricerca sismologica e della risposta delle istituzioni alle emergenze nel corso del tempo.

• la Cartografia geo tematica dell’area Sabatina: il 25 gennaio verrà trattato il ruolo della cartografia per la conoscenza del territorio e mostrati i primi risultati delle indagini geologiche in corso nell’area Sabatina.

• Cambiamenti climatici e rischi idrogeologici: Il 1 febbraio il Prof. Simone Fabbi dell’Università La Sapienza esaminerà come i cambiamenti climatici stanno aggravando i rischi idrogeologici, con particolare attenzione all’impatto degli incendi e nell’erosione dei versanti, esponendo alcuni casi studio.

Impegno Civico e Collaborazione. L’iniziativa, organizzata dall’associazione di Protezione Civile e Controllo Ambientale “Sabazia” e supportata dal Coordinamento Prociv Arci a cui afferisce e della Proloco, ha ricevuto il patrocinio del Comune di Anguillara Sabazia, promuovendo una cultura della protezione civile e della solidarietà. Gli organizzatori sperano di dotare la comunità delle conoscenze e delle competenze necessarie per rispondere efficacemente alle emergenze che sempre più colpiscono il territorio.

Un Appello alla Partecipazione. I seminari sono gratuiti e aperti al pubblico. Gli organizzatori invitano a partecipare residenti, studenti e chiunque sia interessato a saperne di più sulla Protezione Civile.