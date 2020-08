"Sconto Cotral” al Castello di Santa Severa - Terzo Binario News

La Regione Lazio, nell’ambito del progetto di valorizzazione di promozione delle Grotte di Pastena e Collepardo e del Castello di Santa Severa, grazie all’accordo tra le società regionali Cotral e LAZIOcrea, ha avviato una particolare agevolazione fino al 31 dicembre 2020. L’agevolazione è riservata ai dipendenti Cotral, dietro presentazione in biglietteria del badge aziendale e ai possessori di ticket e abbonamenti mensili Cotral, vidimati e in corso di validità , che avranno diritto a uno scontosul prezzo del biglietto d’ingresso.

Per godere dello “sconto Cotral” (5 euro invece di 8 euro) al Castello di Santa Severa sarà sufficiente presentare il titolo di viaggio presso la biglietteria. Per beneficiare della riduzione l’abbonamento deve avere validità nel mese in corso, mentre il ticket deve essere stato utilizzato non oltre i 3 giorni precedenti la visita.

Le agevolazioni alle Grotte Pastena, prevedono la seguente scontistica, adulti 6€ / bambini 4€ (anziché 9 € per gli adulti e 6 € per bambini) mentre alle Grotte Collepardo, adulti 5€ / bambini 3€ (anziché 7 € per gli adulti e 5 € per bambini). L’agevolazione si ottiene presentando il titolo di viaggio presso la biglietteria. Per beneficiare della riduzione l’abbonamento deve avere validità nel mese in corso, mentre il ticket deve essere stato utilizzato non oltre i 3 giorni precedenti la visita, mentre i dipendente Cotral dovranno esibire il badge aziendale.

L’iniziativa è valida fino al 31/12 e dà diritto al biglietto ridotto anche per un accompagnatore.

Per ulteriori informazioni: www.castellodisantasevera.it e www.grottepastenacollepardo.it/