Scarta la confezione, butta la carta nel frigorifero e prova a fuggire con il tablet dal centro commerciale - Terzo Binario News

Ha scartato la confezione, ha buttato la carta dentro il frigorifero e ha cercato di fuggire dal centro commerciale con un tablet (valore 219 euro). È accaduto alle 12,20 di giovedì 10 dicembre a Porta di Roma.

Un uomo di 56 anni è stato bloccato dal personale dipendente e denunciato, in stato di libertà, dalla Polizia per furto aggravato.

Nella stessa giornata, in via del Corso, gli agenti hanno arrestato un 41enne che in una profumeria aveva rubato un profumo da 120 euro.