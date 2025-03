Sassi contro il bus a Prima Porta, identificati due minorenni • Terzo Binario News

Ieri sera i Carabinieri hanno anche arrestato un 33enne romano per rapina aggravata sulla metro Battistini

Ennesimo episodio, in via delle Galline Bianche, ignoti hanno lanciato alcune pietre contro un autobus in transito della linea 200. Il conducente del mezzo, che è stato costretto a fermare l’autobus, ha allertato le forze dell’ordine tramite il 112.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i Carabinieri della Stazione di Roma Prima Porta che sono riusciti a identificare e a denunciare tre giovani ragazzi. Tra loro, un 16enne già denunciato qualche giorno fa per le stesse ipotesi di reato.

Precedentemente, infatti, per analoghi episodi, gli stessi Carabinieri della Stazione Roma Prima Porta, a conclusione di una breve indagine, avevano già denunciato tre minorenni italiani, un 15enne e due 16enni (tra cui l’odierno fermato) identificati quali autori di tre episodi di danneggiamento di autobus, delle linee 037 e 200, avvenuti tra gennaio e febbraio scorso.

Anche in quelle occasioni, i minori sono gravemente indiziati di aver lanciato sassi contro i bus in transito, danneggiando vetri e portiere, interrompendo il servizio e causando ingenti danni, per fortuna senza causare feriti tra i passeggeri presenti a bordo.

Inoltre, ieri sera, all’interno della stazione metro “Battistini”, un uomo ha avvicinato, in diversi momenti, due giovani e, simulando con la mano il possesso di un coltello all’interno del giubbino, li ha minacciati facendosi consegnare uno zaino e due pacchetti di sigarette.

Alcuni passanti hanno notato la scena e allertato il 112 e sul posto sono immediatamente giunti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma che hanno bloccato l’uomo mentre tentava di dileguarsi. Si tratta di un 33enne romano che è stato arrestato per rapina aggravata. La refurtiva è stata recuperata dai Carabinieri e riconsegnata alle vittime, due 19enni romani.