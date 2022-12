"Ripuliamo Cerenova", passeggiata ecologica indetta da Uniti Per Cerveteri • Terzo Binario News

“UNITI per CERVETERI” invita per l’11 dicembre, la collettività dei cittadini responsabili ed amanti del proprio territorio alla Passeggiata Ecologica “Ripuliamo Cerenova”.

Rendiamoci partecipi della cura del bene pubblico, partendo dall’attenzione verso il decoro e la vivibilità degli spazi urbani; sarà un’occasione per dialogare, per scambiare idee, per vigilare sul nostro territorio ed anche per rendere più genuino il nostro impegno civico.

Ringraziamo anticipatamente chi vorrà partecipare.

Il raduno è fissato alle ore 10 in Piazza del Mercato Cerenova di fronte al bar”.

Lista Civica “Uniti per Cerveteri”

La Lista dei cittadini per i cittadini.