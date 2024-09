Rimossi più di 60 sacchi di rifiuti su via Terme di Traiano e Braccianese Claudia • Terzo Binario News

Ancora un grave episodio di inquinamento ambientale e di scorretto smaltimento di rifiuti.

La squadra del Pronto Intervento di CSP Srl ha infatti ritrovato e rimosso più di 60 sacchi e rifiuti vari sparsi a terra, abbandonati a bordo strada in Via Terme di Traiano alta e Via Braccianese Claudia, lungo la strada che porta alla cittadina di Allumiere.

L’episodio è stato ritenuto tra i più gravi di questi ultimi giorni in materia ambientale. In poche ore gli operatori di CSP sono intervenuti prontamente per rimuovere tutti i sacchi ed i rifiuti e prevenire pericolose dispersioni nell’ambiente.

Come noto, Comune e CSP hanno posto come obiettivo prioritario la lotta ai reati ambientali e al degrado del territorio e, in piena sintonia con il Comando di Polizia Municipale, stanno investendo il massimo impegno per individuare i responsabili ed evitare che i costi di questi interventi straordinari ricadano sulle tasche di tutti i cittadini.

Civitavecchia Servizi Pubblici srl