Prima neve al Terminillo, ma la stagione sciistica dovrà aspettare: ecco perchè • Terzo Binario News

Preoccupazione al Terminillo per la stagione invernale. Danneggiate due cabine elettriche. Forse ‘bruciate’ per le basse temperature o per la corrente staccata ogni estate. Entrambe ad alta quota: una nella parte bassa della pista Le Carbonaie, l’altra in cima alla seggiovia ‘Prati delle Carbonaie-Terminilluccio’.

I pezzi di ricambio sono difficili da trovare sul mercato, ma il presidente Vincenzo Regnini di Asm – società che gestisce le cabine da quest’anno – ci ha raccontato: “Abbiamo già ordinato i pezzi da sostituire. Per Natale saremo pronti”. Nel frattempo si è conclusa la manutenzione degli impianti, avviata nelle scorse settimane.

Nel servizio di Maria Teresa Laudando l’intervista a Vincenzo Regnini – Presidente ASM.

