Presentato all'Ic Tolfa "L'ultimo biscino" di Giuseppe Pierantozzi • Terzo Binario News

Nell’ambito del progetto “Incontro con l’autore”, la professoressa esposito ha organizzato questo evento, presentato da Caterina Battilocchio

Un’esperienza umana e culturale davvero unica, quella vissuta l’altra mattina dagli alunni della scuola secondaria dell’Ic Tolfa. Nell’ambito del progetto “Incontro con l’autore”, la professoressa Giuseppina Esposito, alla presenza del dirigente scolastico, la professoressa Brigida di Marcello, ha riportato nel plesso di via Annibal Caro due ex alunni, ora autori e professionisti affermati: Caterina Battilocchio e Giuseppe (Pino) Pierantozzi. La prima, antropologa, consulente e autrice di libri di successo come “Oltre Luna”, ha infatti presentato agli alunni delle seconde e terze medie di Tolfa “L’ultimo biscino”, il nuovo libro di Pino Pierantozzi, imprenditore e autore tolfetano che ora vive in Svizzera con la famiglia.

“ Un’opera bella e ben scritta – ha spiegato la Professoressa Esposita – che coniuga bene narrativa e storia locale”.

Il libro parla infatti di Giovanni Pierantoni, per tutti il “Sor Gio”; l’ultimo buttero che ha cavalcato le colline dei Monti della Tolfa, emblema della storia dei costumi e delle tradizioni di un paese dell’Italia Centrale dal Dopoguerra all’avvento del nuovo millennio.

“In un’epoca in cui si assiste, purtroppo, alla crescente perdita di valore del libro e al disinteresse diffuso dei ragazzi verso la lettura – ha sottolineato la Esposito – la scuola rappresenta il luogo privilegiato e speciale per promuovere percorsi alternativi volti a far rinascere il piacere della lettura. Di sicuro l’incontro con l’autore aiuta a rendere viva e dinamica l’immagine del libro, a motivare i ragazzi e ad avvicinarli al piacere della lettura”.