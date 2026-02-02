Post-carbone, Battilocchio: "Per Civitavecchia si apre una stagione decisiva" • Terzo Binario News

“Il futuro è adesso. In questi mesi il Parlamento, con parere favorevole del Governo, ha approvato diversi provvedimenti specifici, a mia prima firma. In particolare due: l’istituzione del comitato interministeriale ad hoc sul phase out (con 52 idee progettuali ufficialmente già presentate al Mimit e al vaglio di Invitalia) e la previsione del Commissario governativo, con il compito di sostenere e accelerare, in sinergia con le altre Istituzioni, tutti i percorsi.

Non impegni generici ma leggi dello Stato ad hoc sulla transizione a Civitavecchia. Roberta Angelilli, vice Presidente e assessore allo Sviluppo della Regione Lazio, conosce bene la situazione locale ed è garanzia di concretezza e competenza. Si apre una stagione importante e decisiva, con una cornice nazionale di riferimento creata con i provvedimenti che ho ricordato. Il territorio di Civitavecchia è comprensorio sarà all’altezza di questa sfida”.

Lo ha dichiarato Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia e primo firmatario della norma per l’istituzione del Commissario di Governo ad hoc su Civitavecchia, nel corso della conferenza stampa per la presentazione, alla presenza del Presidente Francesco Rocca, del programma di lavoro di Roberta Angelilli, nominata dal Governo commissario per la transizione e lo sviluppo di Civitavecchia.