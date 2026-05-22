Piante rare scoperte dalla Finanza all'aeroporto di Fiumicino • Terzo Binario News

I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) dell’Ufficio Lazio 1 e 2, hanno bloccato presso gli aeroporti del “Leonardo da Vinci” di Fiumicino e “Pastine” di Ciampino varie spedizioni commerciali contenenti piante esotiche rarissime. Nell’ambito delle attività di controllo doganale a contrasto del commercio illegale della flora e della fauna in via di estinzione ai sensi della Convenzione di Washington, sono stati intercettati e sottoposto a verifica varie spedizioni commerciali di piante e talee in via di estinzione proveniente dal Sud-Est Asiatico, il cui contenuto era dichiarato come “accessori di plastica e silicone”.

L’ispezione delle rimesse commerciali, ha portato al rinvenimento di un ingente numero di piante delle famiglie delle Cactaceae spp, delle Agavaceae spp, delle Liliaceae spp e delle Euphorbiaceae spp, le cui zone areali sono identificate rispettivamente nel deserto dello Yucatan messicano, in quello sudafricano del Kalahari e nel malgascio del parco nazionale Andohahela.

Gli “specimen”, sono tutelati dalla Convenzione di Washington, il cui commercio internazionale è disciplinato da un’attenta regolamentazione internazionale, in quanto queste particolari varietà di flora stanno scomparendo dai propri habitat naturali a causa del prelievo forzoso dai loro luoghi di origine. Il collezionismo di piante rare, è diventato negli ultimi anni molto più di un semplice “hobby botanico”. Per molti appassionati, soprattutto tra soggetti senza scrupoli, coltivare e collezionare varietà singolari è un modo per creare una vera e propria identità verde: una “giungla urbana” domestica che racconta gusti, conoscenze e capacità di cura del proibito.

Le attività investigative, coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma e condotte dalle Fiamme Gialle del Gruppo di Fiumicino insieme al personale dell’ADM, hanno portato a scoprire questo “commercio” di flora protetta dalla Convenzione di Washington, ricostruendo i vari passaggi dell’illecito traffico ed in particolare dopo le perquisizioni, sono state individuate e sequestrate ulteriori piante “succulente”, pronte per ad essere immesse nel mercato illecito e prive di documentazione di origine. L’attività di servizio si colloca in un più ampio ed articolato dispositivo di contrasto al commercio internazionale illegale di flora selvatica a tutela delle specie in via di estinzione e a protezione della biodiversità che proprio oggi celebra la sua ventiseiesima giornata Mondiale, per ricordare l’importanza di proteggere la ricchezza della vita sul pianeta e a promuovere azioni concrete per la sua salvaguardia.

Si precisa che, ai sensi della normativa vigente, i soggetti sottoposti a indagine sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.