Patentini F-gas, CNA Sostenibile: “Occhio alla scadenza, garantiti i servizi per il rinnovo decennale" • Terzo Binario News

Sono stati rilasciati nel 2013 i primi patentini F-gas. Parliamo della certificazione obbligatoria richiesta a chi interviene su impianti contenenti gas fluorurati a effetto serra. Per molti operatori, è dunque tempo di rinnovo, essendo decennale la durata del patentino.

CNA Sostenibile ricorda che si deve procedere al rinnovo prima della scadenza, per non rischiare la perdita dell’abilitazione e la cancellazione dal Registro nazionale F-gas, e invita gli operatori a controllare la data indicata sul patentino per attivarsi tempestivamente.

Per ottenere il rinnovo, occorre sostenere un nuovo esame, sia per la parte teorica che per la pratica.

Grazie all’accordo nazionale tra CNA e Apave Italia, primario ente di certificazione, CNA Sostenibile può garantire alle imprese l’assistenza nella predisposizione della documentazione necessaria, i corsi di preparazione all’esame e l’organizzazione della sessione di certificazione presso le proprie sedi.

“Prosegue il lavoro di affiancamento e di sostegno che ha finora consentito alle imprese di conseguire la certificazione: il nostro sistema ha messo a disposizione una proposta di formazione innovativa e servizi qualificati. CNA si è attivata da tempo – informa CNA Installazione Impianti di Viterbo e Civitavecchia – per richiedere al Ministero competente la semplificazione della procedura di rinnovo per coloro che operano regolarmente da dieci anni. Fino ad oggi, nessuna risposta. E’ quindi importante – sottolinea – che ciascun operatore verifichi la propria situazione e, nel caso di scadenza del patentino nel 2013, si rivolga alle nostre strutture, per non avere problemi nel prosieguo dell’attività”.

Info: CNA Sostenibile (a Viterbo, in via dell’Industria snc, zona Poggino). Telefono: 0761.1768307. Indirizzo e-mail: ambiente@cnasostenibile.it.