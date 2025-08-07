Parte stasera il Civitavecchia Summer Festival, sul palco Patty Pravo • Terzo Binario News

Torna il Civitavecchia Summer Festival, la rassegna di musica e spettacolo che si svolgerà alla Marina durante il mese di agosto, con un programma pensato per attrarre turismo di prossimità e noni solo e per offrire occasioni di intrattenimento e socialità per tutta la cittadinanza. L’iniziativa è promossa dal Comune di Civitavecchia, con l’organizzazione a cura di ON AIR eventi.

«Si tratta di un evento significativo – ha dichiarato l’Assessore al Turismo Piero Alessi – finanziato grazie alle risorse messe a disposizione dalla Regione Lazio nell’ambito della legge per la valorizzazione dell’Etruria Meridionale. È stato quindi necessario predisporre un bando pubblico per garantire correttezza e trasparenza nell’assegnazione, e ringrazio gli uffici comunali per il lavoro svolto con grande competenza. Il Summer Festival è un’occasione per ritrovare il senso di comunità, per vivere insieme la Marina e animare uno spazio che è di tutti. Viviamo questo evento come un momento collettivo»

Soddisfatto anche Giampiero Firicano, gestore del Festival e responsabile di ON AIR:

«Siamo contenti di tornare a proporre una rassegna che accompagni l’estate civitavecchiese con spettacoli adatti a pubblici diversi. Sarà una bella estate, con tanti appuntamenti. I biglietti sono già disponibili su TicketOne.»

Il Civitavecchia Summer Festival 2025 partirà il 7 agosto con Patty Pravo, per poi proseguire con Nino Frassica & Los Plaggers Band (8 agosto), Paolo Ruffini (10 agosto), Pink Floyd Legend (11 agosto), Enrico Nigiotti (12 agosto), Gemelli di Guidonia (15 agosto – evento gratuito), Alla scoperta di Morricone (17 agosto), Alberto Farina (21 agosto), 90’s forever (22 agosto), Irene Grandi (24 agosto), De André canta De André (28 agosto) e Tony Hadley (30 agosto).

Per informazioni e biglietteria:

www. civitavecchiasummerfestival. com

info@ civitavecchiasummerfestival. com

Biglietti disponibili su TicketOne