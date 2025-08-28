 Pablo e Brio, due taglie diverse identico bisogno di tanto amore • Terzo Binario News

Pablo e Brio, due taglie diverse identico bisogno di tanto amore

Ago 28, 2025 | Animali, Associazionismo, Sociale

Abbiamo  chiamato  PABLO   questo bellissimo  tipo labrador chocolate accalappiato a Milano  9.7.2025. PABLO, di taglia grande, ottimo carattere, vivace ed affettuoso é nato 25.8.2023.

PABLO E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA

Venite a conoscerlo, previo appuntamento,  presso il rifugio della  
Lega Nazionale per la Difesa del  Cane Milano
Via  Martiri di Cefalonia   18  –  SEGRATE  (Mi)
tel.  02  21 37 864   cell 334 8585297  
rifugio@legadelcanemi.it      www.legadelcanemi.it

siamo in FB   e    X  @LNDC_MI   INSTAGRAM
aperto tutti i giorni, tutto l’anno
dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00
Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto
Codice Fiscale: 97441440159

Brio : maschio , circa 4 anni di età per 6 kg di simpatia , Brio è piccolissimo ma ha un carattere molto, molto deciso , probabilmente abituato a fare un po’ come gli pare…….fatica ad adattarsi alle regole condominiali ed alla vita in città, è uno spirito libero che non vuole fare il cane da borsetta soltanto perché le sue piccole dimensioni lo consentirebbero…………come è giusto che sia ha le sue passioni e propensioni , è un dolcissimo individuo che ama stare all’aria aperta, esplorare e perlustrare , aspira a diventare membro di una brancofamiglia che ami le escursioni in montagna o che passi le giornate nella vigna o nell’orto di famiglia , insomma qualunque cosa che non sia la costrizione in appartamento , intelligente e dinamico vi regalerà grandissime soddisfazioni in termini di collaborazione e affiliazione…….

per info : 0342:510064 CANILE DI SONDRIO BUSTEGGIA