Pablo e Brio, due taglie diverse identico bisogno di tanto amore • Terzo Binario News

Abbiamo chiamato PABLO questo bellissimo tipo labrador chocolate accalappiato a Milano 9.7.2025. PABLO, di taglia grande, ottimo carattere, vivace ed affettuoso é nato 25.8.2023.
PABLO E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA
Venite a conoscerlo, previo appuntamento, presso il rifugio della
Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano
Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)
tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297
rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it
siamo in FB e X @LNDC_MI INSTAGRAM
aperto tutti i giorni, tutto l’anno
dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00
Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto
Codice Fiscale: 97441440159
Brio : maschio , circa 4 anni di età per 6 kg di simpatia , Brio è piccolissimo ma ha un carattere molto, molto deciso , probabilmente abituato a fare un po’ come gli pare…….fatica ad adattarsi alle regole condominiali ed alla vita in città, è uno spirito libero che non vuole fare il cane da borsetta soltanto perché le sue piccole dimensioni lo consentirebbero…………come è giusto che sia ha le sue passioni e propensioni , è un dolcissimo individuo che ama stare all’aria aperta, esplorare e perlustrare , aspira a diventare membro di una brancofamiglia che ami le escursioni in montagna o che passi le giornate nella vigna o nell’orto di famiglia , insomma qualunque cosa che non sia la costrizione in appartamento , intelligente e dinamico vi regalerà grandissime soddisfazioni in termini di collaborazione e affiliazione…….
per info : 0342:510064 CANILE DI SONDRIO BUSTEGGIA