"Non sprechiamo l’acqua: è un bene prezioso", il Sindaco Gubetti firma l’Ordinanza contro gli usi impropri • Terzo Binario News

Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito del Comune di Cerveteri, nella sezione Albo Pretorio Online

Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti ha firmato oggi, giovedì 22 maggio, l’Ordinanza Sindacale n.13 che vieta l’utilizzo dell’acqua potabile per scopi non essenziali. Fino al 30 settembre 2025 sarà dunque vietato utilizzare l’acqua per annaffiare giardini, lavare automobili e riempire piscine.

“L’acqua è una risorsa fondamentale e purtroppo sempre più scarsa, anche in Italia – ha dichiarato il Sindaco – È nostro dovere utilizzarla con responsabilità, limitandone l’uso alle reali necessità quotidiane, come l’igiene personale e della casa o la preparazione dei pasti. Sprecarla in attività superflue rischia di compromettere l’approvvigionamento per tutti”.

L’ordinanza segue criteri di buon senso e richiama l’attenzione sull’importanza di un comportamento rispettoso da parte di tutti. Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito del Comune di Cerveteri, nella sezione Albo Pretorio Online.

Eventuali trasgressioni a tale ordinanza, che rimarrà in vigore fino al 30 settembre 2025 saranno sanzionate a norma di legge