Niente acqua a Civitavecchia Nord il 9 marzo • Terzo Binario News

Con la presente Acea Ato2 comunica che, con riferimento alla nota AOO01 – 0000242 Consorzio Medio Tirreno del 04/03/2026, il giorno 09/03/2026 dalle ore 08:00 alle ore 23:00, si potrebbero verificare mancanze d’acqua e/o abbassamenti di pressione nelle seguenti strade/zone:
- BORGATA AURELIA / ZONA LA SCAGLIA / VIA AURELIA NORD / ZONA PANTANO / ZONA
- SANT’AGOSTINO / ZONA INDUSTRIALE / ZONA AREA PORTUALE / ZONA PUNTON DEI ROCCHI
Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe alle citate.
Per limitare i disagi ai cittadini, è stato predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento nei seguenti punti:
- VIA GIOACCHINO ROSSINI / VIA NICCOLO’ PAGANINI
Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335.
Acea Ato2 provvederà ad avvisare gli utenti tramite sito Web ed affissione cartelli e/o comunicato stampa.
Per ogni informazione, è possibile contattare il numero verde 800.130.335 e visitare il sito internet www.gruppo.acea.it.