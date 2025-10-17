Nala e Tappo, diversi e lontani ma uguali nel bisogno di essere amati. • Terzo Binario News

Abbiamo chiamato NALA questa bellissima cucciola incrocio pit recuperata a Burago Molgora. NALA è di taglia media, molto buona ed equilibrata.

NALA E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA

Venite a conoscerla , previo appuntamento, presso il rifugio della



Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano

Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi) tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297

rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.itaperto tutti i giorni, tutto l’anno

dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00



E’ morto il suo papà e la nipote l’ha preso con sé ma il suo cane non lo accetta, è passato un mese e la situazione è diventata insostenibile per cui verrà portato a breve in canile…

In passeggiata è tranquillo, non ha problemi con i suoi simili, in buona salute.

E’ regolarmente vaccinato e intero. Abbiamo pochissimo tempo. Se non trova adozione lo porta in canile, ha già sentito diversi rifugi. 4 kg di cane, abituato in casa, è già spaventato di suo, in canile non dura! Ora poi che arriva il freddo… non ci voglio pensare.

E’ un cagnolino molto dolce che ha bisogno di amore e stabilità e tutti i suoi timori spariranno.

Preferibile adozione in Lombardia. Venite a conoscerlo. Vi prego almeno uno stallo, non può finire in un box. Per info 338 7609040



