Malamovida, droga, armi ed evasioni: 5 arresti della Polizia a Fiumicino e Maccarese • Terzo Binario News

I poliziotti del Commissariato Fiumicino, a seguito di attività info-investigativa, hanno arrestato due cittadini italiani, un 36enne ed un 41enne, poiché gravemente indiziati di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

I due soggetti sono stati trovati in possesso di 98 gr. di hashish, 60g di marijuana, una pistola giocattolo ad aria compressa priva di tappo rosso, un’accetta, un machete e alcuni coltelli di medie dimensioni.

Il 41enne, inoltre, è stato arrestato anche per un ordine di carcerazione a suo carico per evasione. L’uomo, a dicembre dello scorso anno, si è allontanato dalla sua abitazione dove era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Gli arresti sono stati convalidati.

E sempre gli agenti del Commissariato Fiumicino, unitamente all’unità cinofila, per prevenire fenomeno della “Movida” hanno effettuato un apposito servizio di controllo straordinario del territorio, in località Maccarese, volto al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Tale attività ha consentito di trarre in arresto un 31enne italiano.

Il cane antidroga durante un accurato controllo delle autovetture ha segnalato una di queste dove all’interno sono stati rinvenuti circa 139 gr. di sostanza stupefacente, del tipo hashish, avvolti all’interno di quattro involucri.

A seguito di perquisizione personale e domiciliare del proprietario dell’autovettura dove sono stati rinvenuti e sequestrati un fucile illegalmente detenuto, un barattolo di vetro con all’interno 1 gr. di marijuana e capsule di colore blue bianche, presumibilmente sostanza cannabinoidi ed un barattolo nero con fertilizzante. L’arresto è stato convalidato.

Inoltre, sempre gli agenti dello stesso commissariato, in tarda nottata, hanno tratto in arresto, dopo segnalazione della sala operativa della Questura di Roma, una coppia italiana, un 54enne ed una 53enne, che avevano acceso una forte lite con il loro vicino di casa per un mancato pagamento dei suoi lavori edili.

I poliziotti, una volta sentite le parti ed aver controllato i soggetti, hanno proceduto con l’ausilio di un ulteriore volante, a perquisizione personale e domiciliare rinvenendo e sequestrando una serra in legno con al suo interno celati 10 piantine di marijuana, numerosi fertilizzanti ed integratori per la coltivazione e fioritura della sostanza, molteplici oggetti pirotecnici di fabbricazioni artigianale. Gli arresti sono stati convalidati e per il 54enne è stata disposta la misura dell’obbligo di presentazione alla P.G..