Magliana, Portuense e Marconi. In queste tre zone della città ci sono cassonetti bruciati che campeggiano in strada. Valerio Garipoli (FdI) ha raccolto le segnalazioni dei cittadini, segnalando la situazione ad Ama.

I secchioni finito ‘in fumo’ il 31 dicembre si trovano rispettivamente in via Vaiano, via Ascanio Fenizi e via Luca Valerio.