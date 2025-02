“LoveArt”: Cerveteri celebra San Valentino con l’arte • Terzo Binario News

In Sala Ruspoli a Cerveteri da venerdì 14 febbraio mostra collettiva organizzata dall’artista Luisana Leone “Lulù”. Parteciperanno oltre 30 artisti tra pittori, fotografi, scultori e musicisti

Cerveteri celebra San Valentino, festa degli innamorati, con l’arte, la fotografia, la scultura, la poesia e la musica. Tutto pronto infatti in Sala Giovanni Ruspoli, in Piazza Santa Maria, per “LoveArt”, mostra collettiva organizzata da Luisana Leone, da tutti conosciuta come “Lulù” e che vede la partecipazione di oltre 30 artisti.

Vernissage fissato per venerdì 14 febbraio alle ore 18:00. Ad esibirsi in apertura della mostra, Antonio Constantino al saxofono e le artiste de “La Voce dell’Essere”, la soprano Monica Federico e la pianista Giovanna Santoro.

“Nel giorno di San Valentino celebriamo l’amore, il sentimento più bello e universale che ci sia, con ciò che da sempre ci rende uniti, unici e speciali, ovvero l’arte – ha dichiarato Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri – arte a 360gradi, dalla pittura alla musica, dalla fotografia alla scultura: la mostra organizzata da Lusiana è un vero e proprio inno all’amore, ai sentimenti più puri, alla voglia e al desiderio di comunicare il bello della vita allo spettatore. Tanti degli artisti che esporranno le proprie opere e si esibiranno nei tre giorni di mostra tra l’altro sono proprio di Cerveteri: tra i tanti, penso al Maestro Giuliano Gentile, vera e propria istituzione artistica della nostra città e a Roberto Paolini, ceramografo apprezzato in tutto il mondo per le sue meravigliose riproduzioni d’arte etrusca. Viviamo in un contesto storico e sociale in cui c’è bisogno d’amore, sia di donarlo e di riceverlo. La mostra organizzata da Luisana, ce ne darà davvero tanto”.

“Visitando la mostra inoltre – aggiunge l’Assessore Francesca Cennerilli – avrete modo di partecipare ad un piccolo e simpatico contest: vi verrà chiesto di scrivere un pensiero, una frase d’amore, su un post-it a forma di cuore e attaccarlo su una tela. Nella giornata di domenica 16 febbraio, gli artisti sceglieranno la frase più bella e maggiormente rappresentativa del significato della parola amore e faranno omaggio all’autore di un premio. A Luisana e a tutti gli artisti impegnati auguro di vivere una bella esperienza di condivisione artistica e alla cittadinanza tutta, l’invito a partecipare”.

Esporranno le proprie opere, Acrylic Priestiess, Pamela Alfieri “Trip”, Giulia Angiulli, Duccio Bombardini, Francesca Colaciello, Alessandra Contaldo, Patrizio Del Bianco, Giuliano Gentile, Daniele Giacomozzi, Luca Girolami, Zara Kiafar, Giulia Mosca, Antonella Pirozzi, Lola Poleggi, La Bottega dell’Arte di Massimo Rossi, Leonardo Scorza “Leos” e ovviamente anche Luisana Leone. All’interno della mostra, anche gli scatti d’arte dei fotografi Roberta Brugnetti, Riccardo Reginella, Jonathan L’Epee Urbani. Spazio anche alle illustrazioni di Teo Manco, Paul Mellidi e Valentina Garofani e all’arte di Massimo Del Bianco, Giuliana Maggiotti, Leonardo Scorza, Bruno Smocoviche e Roberto Paolini, quest’ultimo ceramografo di Cerveteri noto in tutto il mondo per le sue meravigliose riproduzioni etrusche. Ad impreziosire ulteriormente l’evento, i versi dei poeti di strada Giorgio Consoli, Il Fanciullo, Ignis er Foco, Er Kaimano e Lunat Eve.

La mostra sarà visitabile venerdì 14 febbraio dalle ore 18:00 alle ore 20:00 e sabato 15 e domenica 16 febbraio dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:30 alle ore 20:00. L’ingresso è gratuito.