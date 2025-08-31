L'assaggio di Promozione è del Tolfa: 3-2 al Cerveteri • Terzo Binario News

L’assaggio di Promozione è appannaggio del Tolfa. L’occasione c’è stata con il memorial Giuseppe Ciancarini che si è disputato ieri allo Scoponi con ospite il Cerveteri ovvero l’avversario della prima giornata del giornata del girone A prevista sempre alla Pacifica.

Finale di 3-2 con le squadre che hanno dominato per un tempo ciascuno come dimostrano le tre reti tolfetane prima e quelle verdazzurre dopo. I padroni di casa meglio nella prima frazione, gli ospiti nella seconda.

Assente sul fronte biancorosso il capitano Marco Roccisano, così la fascia finisce sul braccio di Marco Bevilacqua. Michele Micheli schiera l’attacco pesante con Manuel Vittorini e Andrea Moretti. Già al primo minuto rischia di rompere il ghiaccio Manuel Vittorini, che con un tiro a giro da dentro l’area di rigore spostato a destra impegna il portiere cerite. Ma è questione di attimi per al 4’ i padroni di casa sono già sul 2-0. il primo gol lo mette a segno Gianluca Nuti con un colpo di testa al termine di un batti e ribatti nell’area piccola con parate e traverse e un minuto dopo ecco il ritorno del bomber Andrea Moretti che da dentro l’area fa secco l’estremo difensore ospite sfruttando anche la leggera deviazione di un difensore.

Dopo un dominio assoluto dei collinari, la prima sortita etrusca c’è al 19’ con un tiro che finisce al lato. In effetti la squadra di Marco Ferretti riesce a guadagnare campo sebbene senza mai impensierire De Clementi. Appena il Tolfa però mette la testa fuori è 3-0: al 32’ angolo di capitan Marco Bevilacqua e stoccata al volo di Gianluigi Salvato da dentro l’area che fa secco il numero 1 etrusco.

Al 38’ De Clementi dimostra riflessi felini andando a respingere una conclusione scoccata a due passi dalla porta.

È partita vera anche nella ripresa con mister Micheli che centellina le sostituzioni. Al 12’ trova la rete Dato con un destro da dentro l’area che non lascia scampo a De Clementi. Sebbene i ritmi si abbassino notevolmente rispetto alla prima frazione, le trame continuano anche se stavolta sono gli ospiti a mantenere il pallino del gioco in mano. Di positivo c’è il ritorno in campo di Andrea Quinti: il mediano ex Dlf si è ripreso dopo la rottura del tendine d’Achille del piede destro occorsa nella stagione scorsa. L’unica vera sortita pericolosa della compagine di casa arriva al 27’ per merito dei fratelli Vittorini con Miguel in percussione e assist per Manuel con parata eccellente di Di Perna che si distende alla sua destra. Poco dopo il portiere verdazzurro si ripete ancora. Nel finale di gara gli sforzi dei ceriti vengono premiati con la rete di Timpezzi che, tutto defilato a sinistra conclude una prima volta e De Clementi respinge mentre sulla ribattuta il portiere tenta un intervento disperato di piede che non evita alla palla di finire in rete.

A fine gara l’omaggio del sodalizio della Pacifica verso il compianto Giuseppe Ciancarini, scomparso nel febbraio scorso, alla presenza dei familiari. Era stato una delle colonne della società tolfetana. «Peppe è stato per la società un calciatore, un mister, un socio, un collaboratore, sempre presente e pronto a dare una mano».

Il tabellino

Tolfa: De Clementi, De Cicco, Ficorella, Bevilacqua, Colace, Salvato, Manuel Vittorini, Nuti, Moretti, Pasquini, Converso. A disp. Nocchi, Selvaggio, Monteneri, Malservigi, Chiappini, Quinti, Gaudenzi, Miguel Vittorini, Ianari. All. Michele Micheli.

Cerveteri: Ciaccia, Simone Piano, Spaccarotella, Bracaglia, Darmini, Proietti, Matteo Piano, Leonori, Marco Ferruzzi, Tombesi, Patrascu. A disp. Di Perna, Lucarini, Altamura, Garofalo, Arder, Marcantoni, Dato, Funari, Timpezzi, Brizioli, Falco, Giovani, Junior Ferruzzi. All. Marco Ferretti.

Reti: 3’ Nuti, 4’ Moretti, 32’ Salvato; 12’st Dato (C), 39’st Timpezzi (C).