“La malamovida di Ladispoli genera comportamenti assurdi” • Terzo Binario News

Una lettrice lamenta una deregulation giovanile che disturba gli abitanti

“È ufficialmente iniziata la stagione estiva a Ladispoli, noi cittadini non l’abbiamo certamente notato dal numero di turisti, oppure dalle innumerevoli manifestazioni culturali e ricreative organizzate dall’assessorato al turismo, ma dal caos e la totale sensazione che tutti possano fare tutto.

Calata la notte si vede ogni tipo di assurdo comportamento, come moto e auto che sfrecciano ad alta velocità, ragazzi che girano pericolosamente senza alcuna meta, fuochi d’artificio a qualsiasi ora della notte, per non parlare di bottiglie ed ogni tipo di rifiuti sparsi su muretti strade e panchine.

Siamo una cittadina turistica che dovrebbe accogliere e non raccogliere effetti collaterali di una vita difficile per tutti”.

Lettera firmata

