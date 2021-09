La chef di Tarquinia Vittoria Tassoni tra i partecipanti del format “In cucina con Slow Food” - Terzo Binario News

La presidente dell’associazione culturale Il Prezzemolino Vittoria Tassoni parteciperà a “In cucina con Slow Food, a lezione coi cuochi dell’Alleanza”, format che affianca alla tecnica delle lezioni di cucina tutta l’esperienza, i valori e la conoscenza degli chef dell’Alleanza Slow Food dei Cuochi.

“È un piacere e un onore per me essere tra i “docenti” del nuovo format di Slow Food che prevede 10 lezioni online di 10 cuochi, alla scoperta del meglio della gastronomia italiana di territorio – afferma la chef tarquiniese -.

Intitolata “Dalla testa alla coda: il quinto quarto gourmet di Vittoria Tassoni”, la mia lezione sarà dedicata alla riscoperta del quinto quarto, ripercorrendo la storia della cucina popolare e facendo capire per quale motivo il consumo di carne nelle società industriali non sia più sostenibile dal punto di vista dello spreco di risorse, della tutela della salute delle persone e dell’ambiente”.

L’incontro online in diretta è in programma il 4 dicembre, alle ore 11. Per la partecipazione occorre prenotarsi entro il 27 novembre, perché i posti disponibili sono limitati. Per conoscere le modalità d’iscrizione si può andare sul link https://www.slowfood.it/in-cucina-con-slow-food-a-lezione-coi-cuochi-dellalleanza/.