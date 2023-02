Inizia il 73esimo Festival di Sanremo, Amadeus e Gianni Morandi al comando • Terzo Binario News

In gara Ultimo, Giorgia, Marco Mengoni. Tra gli ospiti, Mahmood e Salmo e Måneskin

Si alza il sipario questa sera parte la 73esima edizione del Festival di Sanremo, la kermesse musicale più amata (e più discussa) d’Italia. Al timone, per il quarto anno consecutivo, Amadeus accompagnato dal sempreverde Gianni Morandi, che dopo il terzo posto dello scorso quando partecipò in gara con “Apri tutte le porte”, brano scritto dall’amico fraterno Jovanotti, torna a condurre il Festival dopo la doppia esperienza del 2011 e del 2012.

Ad Amadeus, l’arduo compito di confermare i risultati in termini di ascolti e share straordinari che hanno caratterizzato la scorsa edizione, quando dopo un 2021 difficile, anno in cui condusse il primo Festival della storia senza pubblico a causa della pandemia, sorprese tutti con un’edizione da record. Non ci sarà l’amico fraterno Fiorello quest’anno al suo fianco, impegnato nel risveglio agli italiani su Rai Due, ma un altro partner che anno dopo anno sembra ringiovanire sempre di più: Gianni Morandi, un volto che da oltre 50anni è sempre sulla cresta dell’onda.

Cinque co-conduttrici d’eccezione affiancheranno il duo, una per ogni sera. Al debutto, stasera, l’influencer più famosa al mondo: Chiara Ferragni. Sempre a lei, viene affidata anche la finale di sabato. La seconda sera sul palco salirà Francesca Fagnani, volto di “BELVE”. La terza sera la pallavolista Paola Egonu, mentre la quarta sera, quella storicamente caratterizzata da cover e duetti, sarà la volta di Chiara Francini.

In gara, tanti big della musica italiana, che richiamati dal grande successo del Festival degli ultimi anni hanno scelto di svestire i panni di ospite e super ospite per affrontare il brivido della gara. Inutile dirlo, tra i più accreditati alla vittoria finale: Ultimo, Marco Mengoni e Giorgia.

Anche tanti ritorni e esordi straordinari, come Anna Oxa, Gianluca Grignani, Paola e Chiara, I Cugini di Campagna (con un brano scritto da La Rappresentante di Lista), Modà e gli Articolo 31.

Spazio come sempre alla componente giovane, a quegli artisti che negli ultimi anni hanno fatto riavvicinare il pubblico della “Generazione Zeta” ad una manifestazione per troppi anni etichettata, con grave colpa, come “anziana”. In gara: Ariete, Gianmaria, Lazza, LDA, Madame, Mara Sattei, Olly e Rosa Chemical.

ARTISTI IN GARA E TITOLI DEI BRANI – in ordine alfabetico

Anna Oxa, Sali (Canto dell’anima) – Ariete Mare di guai – Articolo 31 Un bel viaggio – Colapesce Dimartino Splash – Colla Zio Non mi va – Coma_Cose L’addio – Elodie Due – Gianluca Grignani Quando ti manca il fiato – Gianmaria Mostro – Giorgia Parole dette male – I Cugini di Campagna Lettera 22 – Lazza Cenere – LDA Se poi domani – Leo Gassman Terzo cuore – Levante Vivo –Madame Il bene nel male – Mara Sattei Duemilaminuti – Marco Mengoni Due vite – Modà Lasciami – Mr. Rain Supereroi – Olly Polvere – Paola e Chiara Furore – Rosa Chemical Made in Italy – Sethu Cause perse – Shari Egoista – Tananai Tango – Ultimo Alba – Will Stupido

REGOLAMENTO DELLA PRIMA SERATA

In questa serata di esordio della 73esima edizione del Festival di Sanremo, si esibiranno 14 dei 28 artisti in gara e saranno votati dalle tre componenti della Giuria della sala stampa, ovvero giuria della carta stampata e TV (un terzo), giuria del web (un terzo) e giuria delle radio (un terzo). Al termine delle votazioni verrà stilata una classifica provvisoria.

GLI OSPITI

Tantissimi gli ospiti annunciati: da Mahmood e Salmo (vincitori della scorsa edizione) a I Pooh, Al Bano e Massimo Ranieri, Black Eyed Peas, Måneskin e, tra i più attesi ma anche controversi, il Presidente ucraino Volodymyr Zelens’kyj