Incidente in viale Baccelli, traffico in tilt a Civitavecchia • Terzo Binario News

Lo scontro fra auto e scooter dentro la rotatoria al civico 137, sul posto la Municipale

Incidente dentro una delle rotatorie di viale Baccelli a Civitavecchia e nella città portuale il traffico si paralizza.

Lo scontro fra auto e scooter è avvenuto all’intersezione fra la direttrice al civico 137 e via Rodolfo Morandi.

Sul posto i soccorsi per il centauro che, nonostante la caduta non è in condizioni gravi, e una pattuglia della Polizia e la Municipale, con quest’ultima impegnata nei rilievi.

In virtù dell’orario e della posizione, in città si è generato il caos con la paralisi del traffico. Infatti al momento dello scontro erano presenti due bus di passaggio nei diversi sensi di marcia che stanno complicando la situazione.