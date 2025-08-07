Incendio a Tarquinia, resta ferito Alessandro Sacripanti dell'Aeopc • Terzo Binario News

La pronta guarigione dalla ProCiv di Oriolo

Il nostro Gruppo Comunale di Protezione Civile insieme al sindaco Emanuele Rallo esprime la propria vicinanza ed una pronta guarigione al nostro Presidente dell’Aeopc Coordinamento Regione Lazio Alessandro Sacripanti, rimasto ferito ieri durante un operazione di spegnimento di un incendio avvenuto a Tarquinia.

Il nostro Presidente è rimasto ferito riportando delle ustioni alle mani e polsi. È stato subito soccorso presso l’ospedale di Tarquinia e poi in seguito trasportato in ambulanza all’ospedale S.Eugenio di Roma per ulteriori accertamenti.

Nel primo pomeriggio di oggi è stato rimandato a casa, sta Bene e presto lo vedremo di nuovo operativo.

FORZA PRESIDENTE…..TI ASPETTIAMO.

UN ABBRACCIO DA TUTTO IL GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE ORIOLO ROMANO