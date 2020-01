di Claudio Bellumori

Ancora un incendio a Monteverde. Alle 1,55 di sabato 11 gennaio le fiamme hanno avvolto quattro cassonetti in via Luigi Zambarelli. Nel rogo – le cui cause sono ancora imprecisate – una Renault Megane è rimasta completamente distrutta, mentre una Fiat Panda ha riportato il danneggiamento del faro anteriore.

Sul posto Vigili del fuoco e Volanti della Polizia.