Il Rotary Club Cerveteri e Ladispoli dona 70 pacchi alimentari alle famiglie di Cerveteri • Terzo Binario News

La consegna avvenuta alla presenza del Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti

β€œπˆπ₯ Rotary Club Cerveteri/Ladispoli – Distretto 2080 𝐝𝐨𝐧𝐚 πŸ•πŸŽ 𝐩𝐚𝐜𝐜𝐑𝐒 𝐚π₯𝐒𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐒 𝐩𝐞𝐫 π₯𝐞 𝐟𝐚𝐦𝐒𝐠π₯𝐒𝐞 𝐒𝐧 𝐝𝐒𝐟𝐟𝐒𝐜𝐨π₯π­πšΜ€ 𝐝𝐒 π‚πžπ«π―πžπ­πžπ«π’.Sabato sera, presso la sede operativa della Protezione Civile ho ricevuto i delegati del Rotary che quest’anno per Natale hanno deciso di essere vicini a chi sta attraversando un momento difficile. Un sentito grazie a nome di tutta la comunitΓ per questo gesto concreto di solidarietΓ ; un ringraziamento anche alla Delegata Patrizia Dell’olio per il lavoro svolto. La nostra Protezione Civile si occuperΓ della distribuzione”.

A dichiararlo sul proprio profilo Facebook Γ¨ stata Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri.