I bimbi di Ladispoli possono spedire le letterine a Babbo Natale • Terzo Binario News

Iniziativa di del gruppo social Ladispoli Città in collaborazione con Giacoart22 e Kids&loveMonica, in quest’ultima attività la consegna delle missive

Ladispoli città in collaborazione con Kids&loveMonica e Giacoart22 sono lieti di presentare un’iniziativa totalmente gratuita, che permette ai bambini di poter inviare le loro letterine a babbo natale e di ricevere la risposta con tanto di timbro del Circolo Polare.

Le letterine andranno imbucate presso il negozio Kids&loveMonica, viale Italia 112 entro il 18 dicembre.

Poi gli aiutanti di Babbo Natale le ritireranno per consegnarle a babbo in persona.

“Caro Babbo Natale, quest’anno l’associazione Ladispoli città con la collaborazione di Kids&lovonica e Giacoart 22 si trasformeranno negli aiutanti degli elfi e li aiuteranno a raccogliere le letterine dei vostri piccoli, per poi recapitarle a Babbo Natale in persona in Lapponia, che sarà felice di rispondere a ogni bambino.

Non dimenticare di inserire il nome, cognome e indirizzo preciso; un elfo provvederà a consegnare per posta tutte le lettere con le quali Babbo Natale risponderà ai vostri piccoli. Non fatevi sfuggire questa occasione totalmente gratuita per una sorpresa meravigliosa.

Vi aspettiamo da Kids&loveMonica, viale Italia 112. Ladispoli città @kids&lovemonica @giacoart22″.