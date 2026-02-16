Giovedì Civitavecchia Nord senz'acqua • Terzo Binario News

Con la presente Acea Ato2 comunica che, per una interruzione del flusso idrico addotto al punto di fornitura “Filtri Aurelia”, è necessario effettuare una sospensione del flusso idrico in alcune zone del Comune di Civitavecchia, il giorno 19/02/2026 dalle ore 08.00 fino alle ore 23:00.
Di conseguenza, si potrebbero verificare mancanze d’acqua e/o abbassamenti di pressione presso le seguenti strade/zone:
BORGATA AURELIA / ZONA LA SCAGLIA / VIA AURELIA NORD / ZONA PANTANO / ZONA SANT’AGOSTINO / ZONA INDUSTRIALE / ZONA AREA PORTUALE / ZONA PUNTON DEI ROCCHI SANTA LUCIA E CIMITERO NUOVO
Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe alle citate.
Per limitare i disagi ai cittadini, è stato predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento nei seguenti punti:
Via Gioacchino Rossini (Borgata Aurelia)
Via Niccolò Paganini (Borgata Aurelia)
Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335.
Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800.130.335 e visitare il sito internet www.aceaato2.a-acqua.it