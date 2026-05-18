Giovani in festa per Giulia Bizzarri e tanta emozione con Valentina Mastroianni: a Cerveteri successo per "Mondadori sotto la Quercia" • Terzo Binario News

Tanto pubblico nel fine settimana per gli incontri con Giulia Bizzarri e Valentina Mastroianni. Soddisfatti Andrea e Tarita di Mondadori: “Già al lavoro per l’organizzazione di nuovi momenti di incontro. Un ringraziamento davvero sentito all’Amministrazione comunale, alla Sindaca Elena Gubetti e all’Assessora Francesca Cennerilli per il sostegno e la vicinanza”

“Mondadori sotto la Quercia è stato un successo. Due pomeriggi di incontri letterari, di condivisione, conoscenza ed emozione. Un’iniziativa che siamo onorati di aver organizzato come libreria: un luogo che non sia solamente un posto dove poter acquistare un libro di un autore piuttosto che di un altro, ma un posto dove sentirsi a casa, dove non sentirsi mai soli. Ci teniamo davvero di cuore a ringraziare l’Amministrazione comunale di Cerveteri, nelle persone del Sindaco Elena Gubetti e dell’Assessora alla Cultura Francesca Cennerilli per il sostegno ed il supporto umano ed istituzionale che hanno garantito affinché si potesse dare vita a questa rassegna che vogliamo riproporre anche in futuro. Un ulteriore ringraziamento lo vogliamo riservare ad Alice Lopedote, giornalista ed autrice Tv, che con estrema sensibilità ha moderato la presentazione di sabato 16 con Valentina Mastroianni, un incontro non facile per i suoi contenuti emotivamente toccanti ma che ha saputo guidare con grande professionalità ed empatia”.

A dichiararlo sono Andrea Oliva e Tarita Vecchiotti, titolari di Mondadori Bookstore Cerveteri, a margine della rassegna “Mondadori sotto la Quercia”, tenutasi nelle giornate di venerdì 15 e sabato 16 maggio in Largo Almunecar a Cerveteri.

“Due momenti diversi, con due personalità fortemente diverse ma che a modo loro hanno saputo regalarci un’emozione, un momento di riflessione ed un pomeriggio piacevole – hanno dichiarato Andrea Oliva e Tarita Vecchiotti di Mondadori – da un lato, Giulia Bizzarri, con la sua freschezza, dolcezza e tenera età ci ha dimostrato come una gioventù sana e positiva esista. Ci ha dato testimonianza di come i giovani e giovanissimi sappiano usare il mondo dei social anche per lanciare messaggi positivi e di rinascita: vedere così tanti adolescenti in coda in attesa di farsi autografare il libro è stato certamente un momento di grande gioia: la speranza è che il libro del loro idolo di Instagram e Tik Tok, possa avvicinarli in maniera significativa al mondo della lettura e dei libri. Dall’altro, abbiamo avuto Valentina Mastroianni, una Donna che ha combattuto, che ha vissuto il dolore più grande che una madre possa affrontare, ovvero sopravvivere al proprio figlio. Una storia di forza e resistenza che siamo certi, avrà dato motivazioni nuove a chi magari, sta attraversando un momento complesso della propria vita”.

Gli appuntamenti con Mondadori Bookstore Cerveteri non finiscono qui. “Dopo l’impegno con il Festival Letterario Etrusco e il Premio Strega di aprile, e questa due giorni con ‘Mondadori sotto la Quercia’ la nostra attività di promozione e diffusione letteraria non si ferma – proseguono Andrea e Tarita – siamo già in contatto con numerosi autori e altrettante case editrici per l’organizzazione di nuovi momenti letterari, con la voglia di offrire al pubblico e alla città tutta, momenti di incontro e condivisione importanti”.