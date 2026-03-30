Furto di corrente per 360mila euro e cibo avariato: sigilli per una pasticceria dei Parioli • Terzo Binario News

Nell’ambito di un’operazione mirata al contrasto delle irregolarità nel settore commerciale e della sicurezza sul lavoro, i Carabinieri della Stazione Roma Parioli, unitamente al personale del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Roma e con il supporto tecnico di personale ARETI, hanno effettuato un controllo ispettivo presso un bar/pasticceria in viale Parioli.

L’esito dell’accertamento ha portato alla denuncia dell’amministratrice unica della società titolare dell’esercizio.

In particolare, è stato accertato un furto aggravato di energia elettrica mediante allaccio abusivo alla rete pubblica: il danno stimato per il periodo marzo 2022 – marzo 2026 ammonta a circa 360.000 euro. Allaccio abusivo messo in sicurezza e ripristinato dal personale specializzato ARETI.

Sotto il profilo sanitario e della sicurezza alimentare, i Carabinieri hanno riscontrato il mancato rispetto delle procedure HACCP, gravi carenze igieniche e la presenza di alimenti scaduti o in cattivo stato di conservazione, con evidenti tracce di muffe. Per tali ragioni, l’attività di somministrazione è stata immediatamente sospesa.

Le verifiche del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno inoltre evidenziato l’impiego di manodopera irregolare, la violazione dello Statuto dei Lavoratori (relativamente all’installazione di impianti audiovisivi per il controllo a distanza dei dipendenti senza autorizzazione) e carenze strutturali nei luoghi di lavoro. Le sanzioni amministrative elevate ammontano a complessivi 10.000 euro.

Nel corso dell’ispezione, i Carabinieri hanno esteso i controlli a due ditte esterne intente ad effettuare lavori di ristrutturazione all’interno del locale che hanno portato alla denuncia del titolare di una società edile per violazione degli obblighi del datore di lavoro, con contestuale sospensione dell’attività e sanzione di 5.000 euro e alla denuncia del titolare di una seconda ditta per violazioni in materia di sicurezza e per l’impiego di lavoratori in “nero”, ricevendo una sanzione di 7.000 euro.

L’Autorità Giudiziaria e quella Amministrativa sono state informate dai Carabinieri della Stazione Roma Parioli per i provvedimenti di competenza.