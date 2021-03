Rapina a Boccea: il colpo dei finti poliziotti - Terzo Binario News

Rapina a Boccea. Tre gli individui entrati in azione: il malviventi, che poi si sono spacciati per “poliziotti”, dopo aver forzato una grata, hanno messo piede in un appartamento, dove la proprietaria era presente.

Mentre uno teneva sotto controllo la donna, gli altri due hanno messo a soqquadro l’abitazione. La vittima – secondo quanto risulta – non è rimasta ferita e ancora in grado di quantificare a quanto ammonti il bottino.

Indaga il commissariato Aurelio.

c.b.