Emozioni nel Tempo, il progetto culturale di Arci San Gordiano benedetto dal Pincio • Terzo Binario News

Le attività che l’Associazione Arci San Gordiano, con il contributo della Consulta delle Donne, il 26-27-28 settembre terrà nella sede di Via Fusco.

Gli eventi sono il frutto di un Progetto che l’Amministrazione Comunale di Civitavecchia ha approvato e finanziato.

L’iniziativa intende evidenziare l’importanza della famiglia per la crescita emotiva e per il sostegno a tutti i bambini e a tutte le persone diversamente abili.

progetto EMOZIONI NELTEMPO

Realizzato con il contributo del Comune di Civitavecchia – Assessorato alla Cultura

26-27-28/9/2025

VENERDI 26/9

ORE 11:00 – INAUGURAZIONE MOSTRE DI QUADRI DEL PITTORE RENZO CAPRIO “vivere di emozioni” e “’NA CITTA’ D’INCANTO”, A CURA DELL’ASSOCIAZIONE “Canto d’amore”. LA MOSTRA RESTERA’ APERTA CON ORARIO 10:00/12:00 – 16:00/19:00 fino a domenica 28/9

ORE 15:30 – CI SIAMO ANCHE NOI – PITTURA ESTEMPORANEA PER RAGAZZI DIVERSAMENTE ABILI,

guidata dal pittore Renzo Caprio. Al termine del lavoro sarà rilasciato a tutti l’attestato di partecipazione

ORE 16:30 – POETI A BRACCIO – AGNESE MONALDI E LORENZO MICHELINI, in collaborazione con La lampada blu APS – DALLE ORE 18:00 I POETI SI SPOSTERANNO AL CENTRO ANZIANI “CARLO CHENIS, PER CONCLUDERE LA SERATA – TERMINE LAVORI ORE 19:00

SABATO 27/9

Ore 10:00 apertura dei corsi per bambini : CORSO DI CANTO, guidato da Laura Gurrado, CORSO DI TEATRO GIOCO, guidato da Chiara Valle, CORSO DI DISEGNO E DECORAZIONE, guidato da Annalisa Valle

Ore 15:30 – Pittura estemporanea per tutti, con premio alla migliore realizzazione, a cura dell’associazione “Canto d’amore”

Ore 17: presentazione del libro “BILBA E BOBO, due cagnolini spaziali” di Nadia Ramuscello, presso la Biblioteca della Consulta delle Donne di Via Fusco. A seguire: laboratorio REALIZZA IL TUO BOBO

DOMENICA 28/8

Ore 15:30 : FESTA ARCOBALENO per bambini a cura di CIRCOLO ARCI SAN GORDIANO APS ATTTIVITA’ PREVISTE:

Dipingimi il viso, a cura di Renzo Caprio

Giochi e baby dance a tema colori

HOLI PARTY

Ore 18:30 – Conclusione della serata con : premiazione dei lavori della pittura estemporanea e iniziativa dedicata alla pace, con testi letti dai bambini.