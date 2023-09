"Earth" Roma segnala: "Gatta e 4 micini abbandonati, ma nessuna istituzione vuole accoglierli" • Terzo Binario News

Arriva una telefonata allo sportello romano di EARTH con la richiesta di aiuto di una signora che ha trovato un trasportino contenente una gatta ed i suoi micini vilmente abbandonati in strada, davanti ad una chiesa di via Valle Martella in zona Conca D’Oro. I volontari spiegano alla signora che per procedura deve chiamare la polizia locale e, con sorpresa apprendono che i vigili sono sul posto ma che anche a loro è stato negato il soccorso.

“Ho chiesto di parlare personalmente con l’agente sul posto” spiega Valentina Coppola, presidente di Earth e non volevo credere alle mie orecchie quando mi ha detto che aveva chiamato il recupero animali convenzionato con la ASL e gli avevano risposto che se i gatti non erano feriti loro non andavano”.

A questo punto la Presidente EARTH ha chiamato direttamente la ASL che ha confermato ed ha detto che se i gatti non sono feriti il problema passa al Comune di Roma e non è di loro competenza, anche perché non saprebbero dove portarli.

“A questo punto ho chiamato il Comune di Roma”, continua Coppola, “non potevo permettere che quei gatti abbandonati da un delinquente fossero abbandonati anche dalle istituzioni. Sono stata messa in contatto con l’ufficio benessere animali che mi ha detto che la competenza è comunque della ASL che deve preventivamente verificare che gli animali siano in buona salute e non abbiano patologie contagiose”

Dietro insistenza dell’associazione, alla fine ASL e Comune hanno concordato il prelievo di questi bellissimi gattini con la loro mamma, ma questo non toglie che il problema vada risolto alla radice. Se le persone non avessero chiamato EARTH come sarebbe finita?

Ci chiediamo in quante occasioni i gatti siano stati semplicemente lasciati sul posto o presi da sconosciuti che non sempre hanno buone intenzioni. L’ Associazione EARTH chiede che le Comune e ASL Veterinaria concordino un regolamento standard da perché non siano i gatti a pagare per la burocrazia umana.