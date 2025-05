Disinfestazione dalla zanzara e zanzara tigre in tutto il territorio comunale di Cerveteri: ecco il calendario • Terzo Binario News

Primo ciclo di interventi previsto nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 giugno

Prenderà il via nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 giugno il programma di disinfestazione dalla zanzara e zanzara tigre in tutto il territorio comunale di Cerveteri.

Un calendario che prevede cinque interventi, da giugno sino a fine agosto ed interesserà l’intero territorio comunale, dal capoluogo a tutte le Frazioni.

L’intervento, coordinato dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di Cerveteri, sarà effettuato nel pieno rispetto delle normative previste dal Ministero della Salute, dalla Rieco Spa mediante la ditta Quark – Qualità per l’Ambiente.

Gli interventi successivi si svolgeranno nelle notti tra venerdì 11 e sabato 12 luglio, tra venerdì 25 e sabato 26 luglio, tra venerdì 8 e sabato 9 agosto e infine tra venerdì 29 e sabato 30 agosto. Il passaggio dei mezzi avrà inizio in tarda serata e si concluderà alle prime luci dell’alba del giorno seguente. Durante il passaggio dei mezzi della disinfestazione si raccomanda di tenere chiuse le finestre, di ritirare in casa i panni stesi e di mettere al riparo animali di affezione, cibo e indumenti.

“Gli interventi di disinfestazione anti-alare interesseranno l’intero territorio comunale – ha dichiarato l’Assessore all’Ambiente del Comune di Cerveteri Alessandro Gnazi – come di consueto è necessario però precisare e sottolineare come questo sarà effettuato solamente in zone pubbliche e solamente di riflesso i suoi risultati interessano le aree private. È pertanto fondamentale che vi sia la collaborazione da parte di tutti: balconi o giardini incolti o con ristagni d’acqua possono indebolire, anche sensibilmente, l’efficacia degli interventi effettuati”.

“Durante il passaggio dei mezzi – aggiunge l’Assessore Alessandro Gnazi – la cittadinanza è invitata ad adottare alcuni piccoli ma necessari accorgimenti: chiudere bene le finestre, non lasciare incustoditi e all’aperto panni stesi, generi alimentari, animali di affezione e giochi per bambini. Per ogni richiesta di informazione e segnalazione, si ricorda che è attivo il numero verde 800688622, operativo dal lunedì al sabato, festivi esclusi, dalle ore 08:00 alle ore 18:00″