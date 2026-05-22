 Da lunedì a Civitavecchia chiude il Poliambulatorio di Via Etruria e apre la Casa di Comunità di viale Lazio 34/B • Terzo Binario News

Da lunedì a Civitavecchia chiude il Poliambulatorio di Via Etruria e apre la Casa di Comunità di viale Lazio 34/B

Mag 22, 2026 | Civitavecchia, Sanità

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Si informa la cittadinanza che, a decorrere da lunedì 25 maggio 2026, tutte le attività sanitarie e amministrative attualmente svolte presso il Poliambulatorio di Via Etruria saranno trasferite nella nuova Casa di Comunità situata in Viale Lazio 34/B – Civitavecchia.

Gli utenti già in possesso di appuntamento dovranno pertanto recarsi presso la nuova sede per l’erogazione delle prestazioni prenotate.

Rimane momentaneamente attiva a Via Etruria 34 la sola attività di Ambulatorio Fisioterapico con stessi orari e modalità di accesso.

Si informa inoltre che nella Casa di Comunità di viale Lazio oltre al servizio di accoglienza, è presente il Punto Unico di Accesso a cui rivolgersi per la presa in carico dei bisogni socio-sanitari.