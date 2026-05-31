Crolla il solaio, "autoevacuazione" per i pompieri di Ostia • Terzo Binario News

Il distaccamento dei Vigili del Fuoco ospitato temporaneamente dai colleghi dell’aeroporto di Fiumicino

Momenti di paura ma fortunatamente nessun ferito nella storica sede del distaccamento cittadino dei Vigili del Fuoco di via Angelo Celli a Ostia.

Nella serata di sabato 30 maggio 2026, una porzione di solaio è improvvisamente crollata all’interno della sala operativa situata al piano terra, l’area strategica che ospita il centralino del turno 13 A.

Il cedimento strutturale ha imposto l’immediata evacuazione e la successiva dichiarazione di inagibilità dell’intero stabile. I 52 pompieri in servizio sul territorio sono stati temporaneamente trasferiti presso la caserma dell’aeroporto di Fiumicino.

Sul posto sono intervenuti gli specialisti per i rilievi tecnici, i quali, dopo aver provveduto alla messa in sicurezza e al puntellamento d’urgenza della zona interessata, non hanno potuto far altro che riscontrare gravi problemi di staticità diffusa. La decisione di chiudere la struttura è stata inevitabile.