Coronavirus: morto il luogotenente Carica Speciale Mario Mariani, lutto nell'Arma - Terzo Binario News

Nella mattinata, presso il reparto di terapia intensiva di un ospedale della Capitale, a

causa delle complicanze di una polmonite da coronavirus, è deceduto il Luogotenente Carica

Speciale Mario Mariani, 53enne, addetto al Nucleo Investigativo dei carabinieri di Roma. L’Arma piange così una nuova scomparsa a causa di questa terribile malattia.

Il militare in servizio in uno dei reparti di punta del Servizio di Polizia Giudiziaria dell’Arma dei Carabinieri a livello nazionale, aveva precedentemente maturato diversificate esperienze professionali in Puglia e nei reparti speciali della nostra organizzazione. Una vita dedicata alla propria famiglia, al prossimo, all’Arma. Il Luogotenente Mariani lascia la moglie e due figli di 18 e 24 anni.

Il Comandante Generale e tutta l’Arma si stringono compatti intorno al dolore della

famiglia del militare.