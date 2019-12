Conca d'Oro, picchia moglie e figli: arrestato un bengalese dalla Polizia - Terzo Binario News

Nel giorno di Natale gli agenti del Reparto Volanti unitamente a quelli del commissariato Fidene-Serpentara sono intervenuti in zona Conca D’oro ed hanno messo fine ad un’escalation di violenze domestiche da parte di H.G. originario del Bangladesh di 35 anni nei confronti della moglie e dei figli minorenni.

L’ennesima lite è scaturita intorno alle ore 12.15 quando, sempre per motivi di gelosia, l’uomo ha aggredito la donna con un tubo di gomma per poi minacciare di morte i figli se quest’ultima avesse chiamato la Polizia. La vittima è riuscita comunque a chiedere aiuto permettendo cosi l’arrivo di una pattuglia che ha dapprima bloccato l’aggressore, ancora fortemente agitato, ed ha poi soccorso la donna e i minori. Arrestato dovrà rispondere dei reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e resistenza a P.U.