Civitavecchia saluta Marco Sacchetti a Campo dell'Oro alle 15 - Terzo Binario News

Si celebreranno il 15 gennaio alle 15 le esequie di Marco Sacchetti, il giovane che si è tolto la vita nei pressi del Tamagnini.

La chiesa di San Giuseppe a Campo dell’Oro sarà gremita di parenti e amici e fra questi gli ultras del Civitavecchia, con la stessa società nerazzurra. In un post, il gruppo degli Sconvolts salutano così l’amico: “Morte di un amico, come la caduta di un pino gigante, lascia vuoto un pezzo di cielo. PER CHI VUOLE VENIRE MERCOLEDÌ 15 ALLE ORE 15:00 CI SARA’ IL FUNERALE ALLA CHIESA DI CAMPO DELL’ORO #MARCHETTOSEMPRECONOI