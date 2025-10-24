Civitavecchia fuori da Città Metro, raccolte 2mila firme e sabato mattina nuovo tavolo a San Gordiano • Terzo Binario News

Il Comitato Promotore del Referendum Cittadino per l’uscita dalla Città Metropolitana è lieto di comunicare il raggiungimento delle duemila firme necessarie per presentare la richiesta di referendum.
Per evitare che il mancato riconoscimento di alcune firme possa causare il rigetto da parte della Commissione Elettorale della richiesta di referendum, nella giornata di sabato 25 ottobre a partite dalle ore 9,30 presso il centro Conad Il Mare a San Gordiano si terrà una raccolta firme straordinaria.
Il Comitato invita tutti i Civitavecchiesi che ancora non lo avessero fatto a recarsi al tavolo ed apporre la propria firma, in modo da consentire ai cittadini di esprimere la propria volontà attraverso lo strumento del referendum.