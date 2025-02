Cerveteri Women sull’ottovolante, al Galli “abbattuto” l’Ostia Antica 8 a 0 • Terzo Binario News

Doppietta di Mastropietro, gol di Brescia, Conti, Perigli e tripletta di Adriana Calabria. Le etrusche volano a quota 18 punti in classifica

Sale sull’ottovolante il Cerveteri Women. Un pomeriggio quello di sabato 15 febbraio al Campo Enrico Galli, che si conclude con una goleada per le verdazzurre. Un perentorio 8 a 0 è quanto le ragazze del Mister Matteo Derosas hanno rifilato all’Ostia Antica: una partita dominata dal primo all’ultimo minuto, terzo risultato utile consecutivo ed etrusche che volano a 18 punti in classifica, mantenendo sempre vive le ambizioni di una storia qualificazione ai play-off.

A segno per le etrusche, Michela Mastropietro, autrice di una doppietta, Margherita Brescia, alla sua prima marcatura stagionale, Roberta Conti, il Capitano Giulia Perigli, che ancora una volta ha scelto di segnare direttamente da sotto casa sua con una punizione magistrale e Adriana Calabria, che almeno simbolicamente, si è portata il pallone della partita a casa con una tripletta.

Una gara di intensità, grande attenzione ai dettagli ed incisività sotto porta per il Cerveteri Women, che dopo lo 0 a 5 contro il Calions di due settimane fa e l’ottimo pareggio di settimana scorsa contro la diretta concorrente per il play-off Latina, mette in cascina ulteriori tre punti in questo avvincente Girone di Eccellenza Femminile.

Una volta instradatosi il risultato lungo il percorso desiderato, per il Cerveteri Women è stata anche occasione per far ruotare la rosa, con una girandola di sostituzioni che hanno di fatto permesso al Mister di vedere in campo un po’ tutte le ragazze, da quelle che hanno meno minutaggio sulle gambe, ad alcuni giovanissimi nuovi innesti.

Al Cerveteri Women sono rimaste due gare ufficiali ora: domenica prossima se la vedrà contro il Grifone, poi ci sarà il turno di riposo e poi l’ultima con il Monterotondo. Il girone si chiuderà poi ufficialmente con la gara casalinga contro il Grifone Gialloverde, partita però non valida ai fini della classifica.

La vittoria è stata senza dubbio una grande iniezione di positività, di buon umore e di entusiasmo per le verdazzurre: una squadra che già sta facendo un campionato al di sopra di ogni più rosea aspettativa, testimonianza di quanto le ragazze si stiano impegnando per onorare la maglia e la città.