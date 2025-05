Cerveteri piange Arianna Mecucci, grande folla per l'ultimo saluto • Terzo Binario News

Il momento del dolore, della commozione.

Una Cerveteri silenziosa si è stretta questo pomeriggio intorno al dolore della famiglia Mecucci, per la scomparsa di Arianna, venuta a mancare nella giornata di martedì 6 maggio dopo una lunga battaglia contro la malattia.

Sin dall’arrivo del feretro in Piazza Aldo Moro, nel consueto stallo di sosta ai piedi della scalinata, erano tantissime le persone che sono giunte per dare un ultimo saluto alla Donna, ancora troppo giovane per essere strappata alla vita, appena 53anni e ancora tanti obiettivi da raggiungere e sogni da vivere.

Da lì, l’arrivo del feretro in Chiesa, una Chiesa di Santa Maria Maggiore gremita all’inverosimile, tutti con un fiore in mano, pronti a salutare una giovane vita, una Donna, una figlia e soprattutto una madre. Al termine della funzione, il volo in cielo dei palloncini e la canzone di Renato Zero “Il Cielo”: un ultimo saluto toccante e commosso ad Arianna.