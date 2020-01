Capodanno a Roma: notte di fuoco, in fiamme cassonetti e auto - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Auto e cassonetti in fiamme. Questo il bilancio a Roma nella notte dei festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno. Gli incendi – probabilmente provocati dai botti – sono divampati in diverse zone della città: Quarto Miglio, Vigna Clara, San Paolo, Boccea-Casalotti, Castro Pretorio, Esquilino. Sul posto i Vigili del fuoco e i carabinieri.

In via Calatafimi un petardo è stato lanciato nel terrazzo di un’abitazione, situata al quinto piano di un palazzo: un baule è bruciato a causa dell’esplosione. Le fiamme hanno anche interessato il sotto tetto di un hotel posto al piano superiore.

In via Irsina il rogo ha distrutto due cassonetti e un’auto è rimasta gravemente danneggiata mentre in via Corinto un incendio ha distrutto un Suv e danneggiato la parte posteriore di un’utilitaria.

In via Stefano Jacini sono stati tre i cassonetti avvolti dalle fiamme, due invece i secchioni bruciati su viale Manzoni.

Infine in via Vignale una vettura è stata distrutta dalle fiamme di alcuni botti.

Foto di archivio