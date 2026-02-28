Capitale della Cultura, il Pincio al Mic per Tarquinia • Terzo Binario News

Presso il Ministero della Cultura, la Vicesindaca e Assessora alla Cultura Stefania Tinti e l’Assessore al Turismo Piero Alessi hanno partecipato all’audizione pubblica delle dieci finaliste candidate al titolo di Capitale italiana della Cultura 2028, svoltasi nella Sala Spadolini del MiC.

La candidatura vede Tarquinia come Comune capofila e propone un modello innovativo: a concorrere non è solo una città, ma un territorio, attraverso la rete della DMO Etruskey, composta da 12 Comuni uniti da una radice comune, gli Etruschi, e da una visione condivisa di rilancio culturale e turistico.

Il dossier porta il titolo “La Cultura è volo…”.