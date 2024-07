Caldo a Civitavecchia, tre giorni di allerta gialla • Terzo Binario News

Preallertati i servizi sanitari e sociali

Tre giorni di allerta caldo di livello 1 ovvero giallo.

Lo fa sapere la Protezione Civile civitavecchiese.

I consigli del Ministero della Salute:

Il livello 1 di pre-allerta indica condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore.

Questo livello non richiede azioni immediate, ma indica che nei giorni successivi è probabile che possano verificarsi condizioni a rischio per la salute.

Come prepararsi

Consulta ogni giorno il Bollettino della tua città ed informati sui servizi di assistenza messi a disposizione nel territorio.



Programma i viaggi informandoti sulle previsioni del rischio ondate di calore nel luogo di destinazione.



Pianifica le scorte di acqua, cibo e medicinali.



Identifica la stanza più fresca della casa dove trascorri le ore più calde della giornata (leggi l’opuscolo Come migliorare il microclima delle abitazioni).



Prenditi cura di parenti o vicini di casa anziani che vivono soli e segnala ai servizi socio-sanitari eventuali situazioni che necessitano di un intervento.