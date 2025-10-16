Blue Lab Lazio, Dionisi: "Dà abbrivio alla crescita" • Terzo Binario News

“L’economia del mare non è soltanto una delle leve più promettenti per costruire una crescita sostenibile, integrata e competitiva del nostro sistema economico regionale, ma anche un asse trasversale del Piano Industriale del Lazio, attorno al quale si articolano politiche territoriali e industriali che stiamo perseguendo in collaborazione con la Regione Lazio e con la Vicepresidente Angelilli” dichiara Cristiano Dionisi, Presidente della Piccola Industria di Unindustria e membro del Gruppo Tecnico Economia del Mare di Confindustria, intervenuto questa mattina al “Blue Innovation Lab” organizzato dalla Regione Lazio presso il Castello di Santa Severa.

“Il percorso del “Blue Innovation Lab” inaugurato oggi è di grande importanza nell’affermazione del Lazio come regione leader in Italia e in Europa nella blue economy. Il settore rappresenta un grande e importante driver di crescita e di sviluppo per le Piccole e medie imprese della regione, che sono l’ossatura fondamentale della nostra economia. Il lavoro dell’hub potrà essere molto importante anche per supportare dal livello regionale il position paper presentato al Governo in occasione del Salone Nautico di Genova dal Gruppo Tecnico Economia del Mare di Confindustria, che individua tre priorità su scala nazionale: infrastrutture e portualità, flotte e vettori, persone e competenze”