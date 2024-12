Blatte nella cucina di un locale di Trastevere: chiusura immediata e 7mila euro di multa • Terzo Binario News

In questo ultimo fine settimana sono stati più di 800 gli illeciti riscontrati dalla Polizia Locale di Roma Capitale durante i consueti controlli a contrasto dei fenomeni di malamovida e a tutela della sicurezza stradale sul territorio capitolino.

Nel corso delle mirate verifiche nelle zone maggiormente interessate dalla vita notturna durante il week end, gli agenti hanno rilevato diverse irregolarità, a partire dall’inosservanza delle regole riguardanti la vendita, il consumo e la somministrazione di bevande alcoliche, passando per le occupazioni di suolo pubblico irregolari, l’errata trattazione di rifiuti ed il mancato rispetto dell’ordinanza che disciplina l’apertura dei minimarket.

Nell’ambito dei servizi di vigilanza nella zona di Trastevere, gli agenti hanno svolto accertamenti anche presso locali pubblici e attività commerciali, rilevando gravi irregolarità all’interno di un esercizio, sorpreso a somministrare abusivamente cibi e bevande.

Nel corso del sopralluogo, gli operanti hanno inoltre riscontrato la presenza di blatte in diversi ambienti, tra cui la cucina ed il luogo in cui erano conservati alimenti, ed hanno richiesto intervento della ASL, che una volta giunta sul posto ha avviato le dovute verifiche per poi disporre l’immediata chiusura dell’attività, eseguita in aggiunta alle sanzioni elevate per i diversi illeciti riscontrati, quali la somministrazione abusiva , occupazione di suolo pubblico abusiva e mancanza di titoli autorizzativi per la riproduzione musicale all’interno del locale, per un totale di oltre 7mila euro di verbali.

Scattata la chiusura anche per un altro esercizio, sempre nel territorio del I Municipio e anche in questo caso per la presenza di blatte nei locali cucina, rilevata dagli agenti durante i controlli. Solo nella giornata di ieri, durante le verifiche amministrative presso locali pubblici ed attività commerciali, sono stati riscontrati illeciti per un ammontare di sanzioni superiore a 50mila euro.

Sul versante della sicurezza stradale, particolare attenzione al fenomeno della guida in stato di ebbrezza, con oltre 10 patenti ritirate e 6 persone denunciate.