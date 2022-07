Anche l'Osteria del Castello al Sasso protagonista di Scarpette di Italia su Food Network • Terzo Binario News

Sul canale 33 di Food Network c’è anche un locale del Sasso. Si tratta dell’Osteria del Castello, protagonista stasera sul canale tematico del programma Scarpette d’Italia.

L’Osteria del Castello si trova al Sasso in Via del Fico 18, nata dalla passione di Fabrizio Ferri per i piatti della tradizione non solo romana, propone menù sempre diversi e sviluppati su prodotti stagionali e soprattutto locali.

La filosofia dell’osteria si basa sulla la simpatia e la semplicità, dove si potranno gustare piatti ormai in via d’estinzione come le lumache e rivisitazioni inaspettate dei piatti più tradizionali, che Giulio in sala saprà spiegarvi nel migliore dei modi.