Al Traiano di Civitavecchia giovedì musica e divertimento per beneficenza con la "Scooppiati diversamente band" • Terzo Binario News

La “Soc. Coop. H-Anno zero”, da oltre 40 anni, si occupa di assistenza a persone con disabilità e progetti di inclusione nei territori di Roma Capitale e Provincia di Frosinone. L’Ente porta avanti da 13 anni il progetto “Scooppiati diversamente band”.

Giovedi 13 il progetto si esibirà a Civitavecchia, al Teatro Traiano, ore 20,45, per la quarta edizione di “Aggiungi una nota” proposta dell’amministrazione comunale di Civitavecchia e l’associazione “Il Mosaico”, il cui direttore artistico è Giulio Castello. E’ una serata benefica, l’intero ricavato andrà in favore di un’associazione di promozione sociale, l’Ottava nota onlus . Info 333 6709020 o 392 8044288.

La Scooppiati diversamente band è un gruppo musicale integrato composto da ragazzi diversamente abili e normodotati, accomunati da una grande passione per la musica. La band nasce 10 anni fa come evoluzione di un percorso nato nella Cooperativa Sociale H-Anno Zero onlus di Roma che, da oltre 40 anni, si occupa di assistenza alle persone disabili a 360 gradi.

Attraverso un mix unico di umorismo e talento musicale e con il loro approccio irriverente e ironico verso i temi sociali, hanno saputo catturare l’attenzione del pubblico e distinguersi in modo straordinario. La band è stata ospite in diversi programmi televisivi e radio. Ha fatto da opening ai concerti di Francesco Pannofino ed Enrico Ruggeri, Orchestraccia, Simona Molinari all’ Auditorium Parco della musica di Roma. Nel 2015 la band riceve a Trani, il Premio Nazionale Il Giullare e, nello stesso anno, realizza il suo primo Ep intitolato STORIE DI UN ALTRO MONDO (Goodfellas).

Collaborano con importanti musicisti tra i quali il Riccardo Sinigallia, Daniele Coccia (Muro del Canto), il trombettista jazz Fabrizio Bosso. Il videoclip del singolo la scatola di legno vede protagonista l’attore Alessandro Benvenuti, ed è stato presentato al Firenze Short Film Festival nel 2016. Il disco è stato presentato ufficialmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Palazzo Chigi, per l’interesse culturale/sociale del progetto. Con la Believe Digital pubblicano i singoli Essere Normale, Cenere e il secondo Ep PAROLE AL VENTO. Attualmente il progetto prosegue alternando concertti live in tutta Italia e con la scrittura del prossimo Ep assieme alla Cantante siciliana Ketty Giansiracusa, nuova voce della band. Con lei sul palco Andrea Curatolo, Giammario Mascolo, Peppe Salis e Gianluca Ponziani.